POL-MA: Bammental: Dank Zeugen Unfallflucht schnell geklärt

Bammental (ots)

Dank zweier Zeugen, die am Dienstagvormittag in der Hauptstraße einen Unfall beobachtet haben, konnte das Fluchtfahrzeug schnell ermittelt werden; die Ermittlungen zur verantwortlichen Fahrerin dauern noch an.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war eine Frau gegen 11.40 Uhr in der Hauptstraße mit ihrem Lada unterwegs, als sie in Höhe einer Apotheke einen geparkten Audi beim Vorbeifahren streifte. Sie fuhr zunächst weiter, kehrte kurze Zeit später zurück und betrachtete sich den Schaden. Dennoch setzte sie sich wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

