POL-HI: Betrüger erbeuten Geld nach Schockanruf

LANDKREIS HILDESHEIM - HILDESHEIM - (jpm) Am Donnerstag, 20.05.2021, meldeten sich erneut Betrüger bei mehreren älteren Bürgern in Alfeld, Sibbesse sowie in Hildesheim und versuchten als falsche Polizeibeamte oder als in Not geratene Angehörige an das Geld der lebensälteren Angerufenen zu gelangen. Während der Erfolgseintritt in einem Fall durch Bankmitarbeiter vereitelt werden konnte, erbeuteten die Täter in einem weiteren Fall einen fünfstelligen Geldbetrag.

Gegen 11:45 Uhr erhielt eine 77-jährige Alfelderin einen Anruf von ihrer angeblichen Tochter. Völlig aufgelöst gab diese an, jemanden bei einem Verkehrsunfall getötet zu haben und sich bei der Polizei zu befinden. Nur durch die Zahlung einer fünfstelligen Kaution könne sie einer Inhaftierung entgehen. Die Täterin wirkte so überzeugend, dass die Seniorin sich schließlich auf den Weg zu ihrer Bank machte. Die Täter hielten dabei den telefonischen Kontakt über das Mobiltelefon der Frau, um so zu verhindern, dass sie eventuell Kontakt zu Verwandten oder Bekannten aufnimmt. Bei der Bank intervenierten jedoch die Mitarbeiter, die den Betrugsversuch erkannten. Durch dieses umsichtige Handeln konnte ein finanzieller Schaden für die Frau verhindert werden.

Bei einer 69-jährigen, ebenfalls aus Alfeld, hatten die Täter mit der gleichen Masche Erfolg. Hierbei erläuterten zunächst ein angeblicher Polizeibeamter und anschließend die vermeintliche Tochter am Telefon, dass die Tochter jemanden bei einem Unfall getötet habe und nun eine fünfstellige Kaution zahlen müsse. Auch in diesem Fall gelang es den Tätern, ihr Opfer zu überzeugen. Die Dame stellte das Geld bereit, das schließlich durch eine Abholerin in Empfang genommen wurde. Die Geldübergabe fand auf dem Marktplatz in Hildesheim statt. Zu der Abholerin liegen folgende Informationen vor:

-ca. 45-50 Jahre alt

-ca. 170 cm groß

-normale Statur

-schulterlanges, rötliches Haar, eventuell gefärbt, es könnte sich auch um eine Perücke gehandelt haben

-dunkle Sonnenbrille mit runden Gläsern

-bekleidet mit einem rötlichen bzw. bräunlichem Overall (kein Arbeitsanzug)

Die Frau verließ den Marktplatz in Richtung Marktstraße, indem sie links am Rathaus vorbeiging.

Zeugen, denen die Abholerin auffiel bzw. die weitere Angaben zu der Frau machen können oder womöglich beobachtet haben, dass sie in ein Fahrzeug einstieg, werden gebeten, sich dringend bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden. Nicht auszuschließen ist, dass die Person mit einem Taxi in die Innenstadt kam und sich damit anschließend auch wieder entfernte.

Darüber hinaus wurden vier weitere Seniorinnen und Senioren aus Alfeld, Sibbesse und Hildesheim von den Betrügern durch gleichgelagerte Schockanrufe kontaktiert. Die Angerufenen durchschauten jedoch das Ansinnen der Täter und beendeten die Gespräche.

