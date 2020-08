Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 08.08.2020 um 05:25 Uhr befuhr eine 20- jährige Frau aus Verl die Paderborner Strasse in Gütersloh mit ihrem PKW aus Richtung Friedrichsdorf kommend in Richtung Verl. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in Höhe der Johannes- Brahms- Strasse nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch die Kollision wurde die PKW- Fahrerin schwer verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Paderborner Strasse in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

