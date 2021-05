Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Diebstahl mehrerer wertiger Arbeitsmaschinen aus Handwerkerfahrzeug

Hildesheim (ots)

Ahrbergen, Liegnitzer Str. (al) In der Nacht von Donnerstag, 20.05. auf Freitag, 21.05. in der Zeit zwischen 17 Uhr und 7 Uhr verschaffen sich unbekannte Täter Zugang zu dem Laderaum eines dort im Wohngebiet abgestellten Handwerkerfahrzeugs. Sie entwenden unterschiedliche Arbeitsmaschinen und -werkzeuge im Wert von ca. 6000 EUR und entkommen unerkannt. Wer Hinweise auf mögliche Täter oder von ihnen benutztes Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

