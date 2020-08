Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kollision zwischen Fahrrad und Auto - Radfahrer leicht verletzt

Höxter (ots)

Am Donnerstag, 20.08.2020, ereignete sich in Höxter auf der Albaxer Straße gegen 13:55 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer wollte von dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes auf die Albaxer Straße abbiegen. Dabei überquerte er den Geh- und Radfahrweg. Nach dem Überqueren hielt er verkehrsbedingt beim Abbiegevorgang an und wollte wieder zurücksetzen. Als er zurück fuhr kollidierte sein Fahrzeug mit einem Radfahrer, der hinter ihm auf dem Radfahrweg in Richtung Albaxen fuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer eine Verletzung am linken Bein, die vor Ort jedoch nicht ärztlich versorgt werden musste. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am seinem Fahrzeug, einem Mercedes-Benz, entstand durch den Zusammenstoß am rechten hintern Heck ein geringer Lackschaden. An dem Rad wurde ein Schaden von ca. 200 Euro festgestellt. /ell

