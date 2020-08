Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schulwegkontrollen: Die meisten verhalten sich vorbildlich!

Höxter (ots)

Die Polizei hat im Kreis Höxter an verschiedenen Schulen den Schulstart nach den Sommerferien und die Einschulung der Erstklässler mit verkehrssichernden und überwachenden Maßnahmen begleitet. Überwiegend konnte ein gutes und rücksichtsvolles Verkehrsverhalten beobachtet werden. In zwei Fällen waren Kinder im Auto nicht richtig gesichert. In 16 Fällen wurde im Schulbereich zu schnell gefahren. Es wurden entsprechende aufklärende Gespräche geführt und die Verstöße geahndet. Schulwegunfälle haben sich in der ersten Woche nicht ereignet. Die Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Höxter informiert: "Die meisten haben sich richtig verhalten! Die Kontrollen werden auch zukünftig fortgeführt. Verhalten sich Sie weiterhin so gut!" /ell

