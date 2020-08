Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte begingen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Willebadessen - Peckelsheim (ots)

Am Sonntag, 16.08.2020, gegen 04:00 Uhr, wurde der Polizei durch aufmerksame Bürger eine gravierende Gefahrenstelle gemeldet. Bisher unbekannte Täter entfernten zwei rotweiße Absperrböcke und eine rotweiße Warnbake von einem Gehweg an der Einmündung der Schweckhausener Straße auf die Lützer Straße in Willebadessen - Peckelsheim. Die Täter stellten dann das Absperrmaterial quer über die Fahrbahn der Schweckhausener Straße unmittelbar hinter der Einmündung auf die Lützer Straße. Die Absperrung war nicht beleuchtet und stellte für Verkehrsteilnehmer, welche von der Lützer Straße in die Schweckhausener Straße abbiegen, eine Gefahr dar. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /ell

