Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Feuer zerstört Gartenhütte und Schuppen

Hildesheim (ots)

Söhlde: (fie) Am Freitag, den 21.05.2021, kam es um kurz nach 23 Uhr in Söhlde zum Brand einer Holzgartenhütte mit angrenzendem Schuppen. Die auf dem Grundstück eines 43jährigen Geschädigten stehende Hütte samt Inventar wurde hierbei fast vollständig zerstört. Das Wohnhaus blieb unversehrt. Auf dem Nachbargrundstück wurde durch das Feuer u.a. eine Koniferen-Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Eingesetzt waren insgesamt 60 Feuerwehrkräfte der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Söhlde sowie die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Hildesheim und die FTZ Groß Düngen. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

