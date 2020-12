Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Raub auf Tankstelle

Frechen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (19. Dezember) gegen 21:42 Uhr betraten zwei Personen die Tankstelle in der Gleueler Straße. Unter Vorhalt einer Waffe erlangten sie Bargeld und flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, schlank, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, roter Kapuzenpullover mit einer Aufschrift, schwarze Hose, schwarze Schuhe, 2. Person: männlich, schlank, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe. Hinweise an das Kriminalkommissariat 13 unter 02233 / 52-0. (dh)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell