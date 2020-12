Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201218-3: Zeugin meldete Verkehrsdelikt - Erftstadt

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin (43) ist am Donnerstagabend (17. Dezember) ein Autofahrer (70) aufgefallen, der unter Alkoholeinfluss fuhr. Die 43-Jährige fuhr gegen 20:45 Uhr auf die Autobahn (A) 61 in Kerpen-Türnich auf. Bereits zu diesem Zeitpunkt bemerkte sie einen Mercedes-Fahrer, der ungewöhnlich langsam fuhr. Als die Zeugin zum Überholen ansetzte, fuhr der 70-Jährige unvermittelt auf den linken Fahrstreifen. Nur durch ein Bremsmanöver der 43-Jährigen konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Nachdem der 43-Jährigen ein Überholmanöver gelungen war, beobachtete sie den Fahrer weiter im Rückspiegel und informierte die Polizei. Der Senior fuhr immer wieder in Schlangenlinien. Sowohl die Zeugin als auch der Mercedes-Fahrer verließen die Autobahn an der Anschlussstelle Erftstadt-Gymnich. Durch Einschalten der Warnblinkanlage und langsames Fahren, konnte die 43-Jährige den Senior auf der Dirmerzheimer Straße zum Anhalten bewegen. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Beim Aussteigen schwankte er stark und fragte, ob er sich in Köln Porz befinde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Ein Arzt entnahm dem 70-Jährigen auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. (akl)

