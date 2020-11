Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Roth OT HämmerholzRoth OT Hämmerholz (ots)

Am 09.11.2020 gegen 16:13 Uhr ereignete sich auf der B 256 zwischen Hamm (Sieg) und Roth/Hämmerholz ein Auffahrunfall, bei dem ein 65-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt wurde. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer übersah den vor sich fahrenden Radfahrer und fuhr diesem auf. Der Radfahrer stürzte in der Folge. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

www.pialtenkirchen@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell