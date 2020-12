Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201217-4: Polizisten nahmen Dieb von Fahrzeugteilen fest - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. Dezember) versuchten drei Täter den Katalysator eines Fahrzeuges abzutrennen. Um 02:30 Uhr wachte eine 67-jährige Zeugin durch laute Geräusche auf der Aachener Straße auf. Als sie aus dem Fenster sah, beobachtete sie drei Männer, die an einem Fahrzeug manipulierten. Einer der Männer lag mit einem Winkelschleifer unter dem Fahrzeug und versuchte den Katalysator abzutrennen. Wenig später flüchteten die Männer in Richtung "Im Blauen Garn". Die hinzugerufenen Polizisten trafen einen der beschriebenen Männer (22) im Rahmen der Fahndung an und nahmen ihn vorläufig fest. Der 22-Jährige weist keinen festen Wohnsitz in Deutschland auf. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 dauern an. Die Ermittler bitten jedoch weitere Zeugen, die die Tat oder die Flucht der bislang unbekannten Täter beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

