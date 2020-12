Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201217-3: Tatverdächtigen gestellt - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 21-jährige Zeugin traf am Mittwoch (17. Dezember) auf ihr gestohlenes Fahrrad und einen Tatverdächtigen (16). Gegen 15:15 Uhr fiel der 21-Jährigen an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Konrad-Adenauer-Straße eine Personengruppe auf. In dieser Gruppe stellte sie einen Jugendlichen fest, der ein Fahrrad mit sich führte, dass ihrem gestohlenen Fahrrad glich. Die 21-Jährige rief daraufhin die Polizei. Die Beschreibung des Fahrrades und des Zubehörs stimmte mit dem mitgeführten Fahrrad überein. Die Beamten stellten die Personalien des Jugendlichen fest und informierten seine Erziehungsberechtigten. Die 21-Jährige erhielt ihr Fahrrad nach dem Vorzeigen eines Eigentumsnachweises zurück und den 16-Jährigen erwartet eine Strafanzeige. (akl)

