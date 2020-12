Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201217-1: Geschenkpapierspur führte zum Einbrecher - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Polizeibeamte trafen auf einen 22-Jährigen, der das Diebesgut aus einem Einbruch noch mit sich führte.

Nach einer Alarmauslösung in der Gesamtschule an der Bruchhöhe eilten mehrere Streifenwagen Mittwochnacht (16. Dezember) um 22:40 Uhr zum Tatort nach Sindorf. Dort bemerkten die Polizisten zwei eingeschlagene Fensterscheiben im Erdgeschoss des Gebäudes, welches im Anschluss unter anderem mit einem Diensthund durchsucht worden ist. Weitere Beamte fanden Geschenkpapierfetzen in einem Durchgang zu den beiden Sporthallen. Dieser Spur folgend trafen Polizisten auf einen 22-Jährigen aus Kerpen, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Er führte noch Gegenstände aus dem Einbruchdiebstahl mit sich. Darunter befanden sich mehrere weihnachtlich verpackte Geschenke, Stifte, Tafelkreide, Spielzeuge und Süßigkeiten in zahlreichen Tüten, einem Eimer und in seiner Kleidung. Diese Gegenstände dienten als Wichtelgeschenke in einer der Schulklassen. Den unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Mann brachten die Beamten in eine Polizeidienststelle, um seine Personalien aufzunehmen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls. Die Wichtelgeschenke und den Scooter stellten die Polizisten sicher. (bm)

