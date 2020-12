Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201217-2: Einbrecher auf Beutezug bei Bauunternehmer - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter hat innerhalb von nur einer halben Stunde drei von vier Wohnwagen aufgebrochen und versucht, eine Lagerhallentür und einen weiteren Wohnwagen gewaltsam zu öffnen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Auf das umzäunte Gelände eines Bauunternehmers an der Rodenkirchener Straße gelangte am Mittwochmorgen (16. Dezember) ein unbekannter Täter. Wie auf vorhandenem Videomaterial zu sehen ist, versuchte der Mann in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr, mehrere Türen einer Lagerhalle und eine Wohnwagentür aufzubrechen. Bei drei Wohnwagen und einem LKW gelang ihm der Aufbruch. Ob er dabei Beute machte, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Beamten des Kriminalkommissariates 23 in Brühl suchen Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum einen mit Kapuze bekleideten Mann gesehen haben und Angaben zu ihm oder seiner Flucht machen können. Die Ermittler sind unter Telefon 02233 52-0 zu erreichen. (bm)

