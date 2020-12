Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201218-2: Ermittlungserfolg nach Brandstiftung in Kommunaler Unterkunft - Frechen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Beamte des Kriminalkommissariates 11 gingen Hinweisen zu einer möglichen Brandstiftung nach und nahmen einen dringend tatverdächtigen Mann (27) fest. Ein Richter erließ Haftbefehl.

Mit der Pressemeldung "201201-1: Brand in der kommunalen Unterkunft" berichtete die Polizei von der zunächst unklaren Brandentstehung in der Kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Burgstraße. Dort kam es am Montagmittag (30. November) um 12:50 Uhr zu einem Wohncontainerbrand, den Zeugen bemerkten und von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Bei der Sicherung der Spuren durch die Brandermittler des Kriminalkommissariates 11 geriet eine dort gemeldete Person (27) in den Fokus der Ermittlungen. Der 27-Jährige war in der KUE gemeldet, hielt sich jedoch nicht in der Einrichtung auf. Ein Zeuge hatte kurz vor der Brandentdeckung gesehen, wie er das Gelände verließ.

Nach der Vernehmung von weiteren Zeugen wurde der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen am Mittwochnachmittag bekannt. Die Ermittler konnten ihn an der angegebenen Anschrift antreffen und festnehmen. Bei seiner Vernehmung bestritt er die Tat. Die Staatsanwaltschaft Köln beantragte die Untersuchungshaft. Ein Richter folgte dem Antrag und schickte ihn am Donnerstagnachmittag in eine Justizvollzugsanstalt. Der 27-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen Brandstiftung verantworten. (bm)

