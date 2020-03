Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Südheide

Hermannsburg - Reifendiebstahl in großem Stil

Celle (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes verschafften sich unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Hermannsburger Straße gewaltsam Zugang zu zwei Containern, in denen Sommerreifensätze von Kunden gelagert waren. Sie entwendeten zahlreiche Reifenkomplettsätze im Gesamtwert eines fünfstelligen Betrags. Die Tat wurde am Montagmorgen erst entdeckt. Am Freitagmittag waren die Container noch unversehrt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Hermannsburg entgegen unter 05052/9126-0.

