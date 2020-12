Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201218-4: Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem weiteren Durchsuchungseinsatz, der an die Einsätze vom 01. Dezember (Wir berichteten mit Pressemeldung POL-REK: 201202-3: Festnahmen nach Durchsuchungseinsätzen - Bergheim/Frechen/Schleiden) anschließt, wurden ca. vier Kilo Amphetamin und etwa 500 Gramm Marihuana sichergestellt.

Am Donnerstag (17. Dezember) vollstreckten Polizeibeamte gegen 06:00 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung "Im Wohnpark". In der Wohnung trafen die Polizisten auf drei Personen und fanden größere Mengen Betäubungsmittel auf. Sie nahmen zwei der drei Männer (21/43) vorläufig fest. Die Drogen stellten die Beamten sicher. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (nh)

