Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Feuer im Stadtkiosk: Erst Einbruch,dann Brandstiftung - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe

Espelkamp (ots)

Der Brand im Stadtkiosk mit der angeschlossenen Postfiliale an der Breslauer Straße am frühen Sonntagmorgen, 23. August, wurde vorsätzlich gelegt. Zudem erfolgte zuvor ein Einbruch in das Geschäftshaus, bei dem es die Diebe auf Zigaretten abgesehen hatten. Das ist der Stand der gegenwärtigen Ermittlungen der Polizei.

Nach einer kürzlich erfolgten intensiven Untersuchung der Räumlichkeiten durch die Ermittler sowie eines Sachverständigen für Brandursachen steht zweifelsfrei fest, dass das Feuer absichtlich durch Unbekannte entfacht wurde. Zuvor waren die Kriminellen an der Rückseite gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und entwendeten eine Vielzahl von Zigaretten. Den Wert der Beute beziffert der Betreiber auf rund 30.000 Euro.

Den Ermittlern zufolge näherten sich die Diebe dem Geschäft vom Elbinger Weg. Hier flexten sie ein Fenstergitter ab und schlugen eine Scheibe ein. Nach dem erfolgten Einstieg rafften sie zunächst ihre Beute zusammen. Bevor sie damit verschwanden, legten sie an zwei Stellen im Gebäude Feuer, welches gegen 4 Uhr bemerkt wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Abtransport der Zigaretten mit einem Fahrzeug erfolgte, welches im Bereich des Elbinger Wegs gestanden haben dürfte. Warum die Einbrecher im Anschluss Feuer legten, ist bisher unklar. Zeitnah nach den Untersuchungen hat die Polizei die zunächst beschlagnahmte Brandstelle wieder frei gegeben und darüber die Verantwortlichen der Postfiliale informiert.

Die Beamten bitten bei ihren Emittlungen die Bevölkerung um Mithilfe und wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit: Wer hat in der Nacht Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld des Elbinger Wegs bemerkt? Wer hat Geräusche von der Flexarbeit oder der Zertrümmerung der Scheibe wahrgenommen? Wer hat sonstige Beobachtungen in der Nacht rund um das Geschäftshaus gemacht? Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

