Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte schlitzen Cabrioverdeck auf

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einer Sachbeschädigung in der Klosterstraße bittet die Polizei um Hinweise zu den Tätern.

Als eine Frau (57) am Mittwoch gegen 13.45 Uhr zu ihrem auf dem Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses am Schweinebrunnen geparkten weißen Mini-Cabrio zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Stoffdach des Wagens fest. Unbekannte hatten im Zeitraum seit dem vorherigen Dienstagabend, 22 Uhr offenbar mit einem spitzen Gegenstand das Dach im Bereich der Fahrertür aufgeschlitzt und möglicherweise so erfolglos versucht, in das Innere des Wagens zu gelangen.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

