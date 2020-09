Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall am Wez-Markt in Hausberge: Polizei bittet Radfahrer mit Helmkamera um Kontaktaufnahme

Porta Westfalica (ots)

Auf dem Parkplatz des Wez-Marktes an der Schalksmühle in Hausberge ist es am Montagabend zu einer leichten Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Die Polizei bittet den Zweiradfahrer um Kontaktaufnahme.

Der Fahrer eines weißen VW Golf beabsichtigte gegen 19.30 Uhr rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Dabei touchierte laut Polizei das Fahrzeugheck einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Radfahrer, der einen schwarzen Helm samt einer Kamera trug. Anschließend unterhielten sich die Beteiligten über den Vorfall, wobei der Radfahrer angab, nicht verletzt zu sein. Dieser Mann wird gebeten, sich mit den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

