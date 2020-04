Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrzeugteile gestohlen + Alkoholisiert mit dem Mofa unterwegs + Ladung verloren

Landkreis Verden (ots)

Fahrzeugteile gestohlen

Langwedel. Zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen und einem Kennzeichen kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen auf einem Pendlerparkplatz nahe der Autobahnauffahrt. Bislang unbekannte Täter entwendeten unter anderem die Seitenblinkergläser eines VW Polo sowie eins der Kennzeichen. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 150 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Langwedel unter der Rufnummer 04232-7617 entgegen.

Alkoholisiert mit dem Mofa unterwegs

Verden. Am Mittwochabend stürzte ein 48 Jahre alter Mofafahrer in der Widukindstraße. Der Mann verletzte sich hierbei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort ergaben sich zudem Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Atemalkoholwert von über 2 Promille, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Gegen den Mann wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ladung verloren

Langwedel / Achim / A 27. Getreide verlor am Mittwochvormittag ein 53 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges. Der Mann war auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er auf einer Strecke von rund 13 Kilometern zwischen der Anschlussstelle Langwedel und Achim Getreide von seinem Auflieger verlor. Grund hierfür war eine nicht richtig geschlossene Ladeabdeckung. Gegen den Mann wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Schäden an anderen Fahrzeugen sind nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden.

Am Mittwochnachmittag fiel zudem ebenfalls in Richtung Cuxhaven ein Holzklotz von einem Pritschenwagen und beschädigte den Scheinwerfer eines dahinterfahrenden Autos. Hierbei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

