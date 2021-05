Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Bei Corona-Kontrollen Marihuana gefunden

Hildesheim (ots)

Nordstemmen- (jb) Am Samstagmorgen gg. 0.55 Uhr fiel einer Streife 6 Personen in der Hauptstraße in Nordstemmen auf, die sich entgegen der aktuellen Corona-Verordnung trafen. Die Personen, alle im Alter von 19-23 Jahre, wurden einer Personenkontrolle unterzogen. Da einer der Personen, ein 23-jähriger Nordstemmer, angab, keinen Personalausweis mitzuführen, wurde dieser durchsucht. Hierbei wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Bei einer weiteren Durchsuchung eines 19-jährigen Nordstemmers wurde ebenfalls eine kleine Menge Marihuana gefunden und sichergestellt. Neben den Corona-Verstößen für die gesamte Gruppe, erwartet den beiden Nordstemmern auch ein Verfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln. Eine weitere Kontrolle am Freitag, gg. 20.40 Uhr in der Jahnstraße führte dazu, dass 4 Personen vor der Polizei flüchtete. Eine fünfte Person verblieb vor Ort. Im Nahbereich des 21-jährigen Nordstemmers wird ebenfalls Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Auch diesem sowie einen bereits ermittelten geflüchteten 20-jährigen Nordstemmer erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

