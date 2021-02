Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Aasen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer stürzt und verletzt sich (21.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Bei einem Unfall verletzt hat sich ein Zweiradfahrer am Sonntag gegen 17 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Aasen und Bad-Dürrheim. Ein 70-jähriger Motorrollerfahrer war in Richtung Hirschhalde unterwegs, als er, ohne Fremdbeteiligung, nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, weshalb ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik flog. An seinem Roller entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell