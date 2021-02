Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis) Autoscheiben eingeschlagen (21.02.2021)

Blumberg (ots)

Ein Auto aufgebrochen haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Waldparkplatz bei der Straße "Am Eichberg". Unbekannte schlugen an einem geparkten grauen VW Passat zwei Scheiben ein und durchwühlten das Auto, in dem sich jedoch keine Wertsachen befanden. Ohne Beute verschwanden die Täter und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

