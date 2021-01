Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Unfallzeugin gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am 18.01.21, zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr hat in der Schellingstraße, Höhe Haus Nr. 48, ein unbekannter Fahrzeuführer eines roten VW, Modell Caddy oder T5, einen geparkten Pkw beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das Gehäuse des rechten Außenspiegels vom Verursacherfahrzeug konnte am Unfallort festgestellt werden. In diesem Zusammenhang gibt es eine Zeugin, die den Geschädigten auf den Vorfall aufmerksam gemacht hatte. Am geparkten Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Zeugin und andere Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straft mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04421-9420.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell