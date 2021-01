Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Jever (ots)

Am Dienstag, 19.01.2021, gegen 15.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Wittmunder Straße, Ecke Ziegelhofstraße in Jever. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes Benz beabsichtigte nach rechts, von der Ziegelhofstraße auf die Wittmunder Straße abzubiegen. Ein von links kommender 55-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi zeigte mit einem nach rechts gesetzten Fahrtrichtungsanzeiger an, abbiegen zu wollen, tat dies jedoch nicht und fuhr weiter geradeaus in Richtung Innenstadt. Zwischenzeitlich war der Fahrer des Mercedes bereits angefahren, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand hoher Sachschaden.

