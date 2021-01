POL-WHV: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Schmuckstücke mitteilen?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Kurz vor dem Weihnachtsfest 2020 wurde bei einem Juwelier in Bockhorn der abgebildete Schmuck zum Kauf angeboten. Nach sehr widersprüchlichen Angaben zur Herkunft der Ware, benachrichtigte der Geschäftsmann die Polizei. Der Anbieter konnte noch vor Ort polizeilich angetroffen und überprüft werden. Bislang konnten die sichergestellten Schmuckstücke nicht zugeordnet werden. Aus diesem Grunde fragt die Polizei: Wer kann Angaben zu den Schmückstücken machen. Ein goldener Fingerring trägt die Innschrift: "Rosemarie 24.11.65 - 26.7.68". Hinweise bitte an die Polizei in Varel unter der Tel.-Nr.: 04451-9230.

