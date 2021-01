Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut - Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Wilhelmshaven (ots)

In Rahmen eines gesonderten Ermittlungsverfahrens konnten bei einer Wohnungsdurchsuchung im Dezember 2020 zahlreiches Werkzeug und Zubehör bei einem 31-jährigen Tatverdächtigen in Wilhelmshaven beschlagnahmt werden. Nunmehr sucht die Polizei die Eigentümer der Gegenstände oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell