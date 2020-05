Polizei Bielefeld

POL-BI: Anzeigenaufnahme wegen Verkehrsdelikten im Dienstgebäude Lerchenstraße zentralisiert

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Zum Schutz der Beschäftigten der Polizei Bielefeld vor Ansteckung mit dem Coronavirus bestehen für alle Dienstgebäude des Polizeipräsidiums derzeit besondere Zugangsregelungen. Persönliche Anzeigenerstattungen waren bis zuletzt nur noch im Dienstgebäude an der Kurt-Schumacher-Straße möglich. Ab Montag, 25.05.2020, werden Anzeigen wegen Verkehrsdelikten zentral in der Liegenschaft Lerchenstraße 2 in Bielefeld aufgenommen. Die Anzeigenaufnahme ist dort in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr besetzt.

Die Anzeigenaufnahme aller sonstigen Strafanzeigen findet weiterhin im Dienstgebäude an der Kurt-Schumacher-Straße 46 statt, die dort von 10 Uhr bis 18 Uhr besetzt ist. In dieser Zeit besteht auch weiterhin die Möglichkeit, über die zentrale Rufnummer 0521/ 545-1155 eine Anzeige zu erstatten. Über diese Rufnummer, die nicht als Beratungshotline dient, kann zunächst abgeklärt werden, ob ein persönlicher Kontakt zur Polizei zwingend erforderlich ist oder Anzeigen auch telefonisch oder auf einem anderen, nicht-persönlichen Weg erstattet werden können.

Es gelten weiterhin die Erreichbarkeiten der Polizei Bielefeld über den Postweg an Polizeipräsidium Bielefeld, Kurt-Schumacher-Straße 46, 33615 Bielefeld, per E-Mail an poststelle.bielefeld@polizei.nrw.de sowie per Telefax über 0521/545-3377. Außerdem kann rund um die Uhr über die Internetwache der Polizei NRW (https://polizei.nrw/internetwache) Strafanzeige erstattet werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell