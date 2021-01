Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Pkw VW Up! - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitag, den 15.01.2021, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, von einem Betriebsgelände eines Autohauses in Wilhelmshaven, Preußenstr., einen neuwertigen Pkw VW Up! Auf der Heckklappe des weißen Pkw ist das Logo des Autohauses angebracht. Wer kann sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Straftat mitteilen? Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter 04421 - 9420.

