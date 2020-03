Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Hans-Böckler Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Montagabend (16.03., 19.15 Uhr) und Dienstagmorgen (17.03., 07.35 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in den Bedienraum einer Waschanlage an der Hans-Böckler Straße eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf, um in den Raum zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie diesen und entwendeten diverse Fahrzeugpflegeprodukte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

