Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwochnachmittag stießen ein Opel und ein Skoda in Walldürn zusammen. Die 61 Jahre alte Fahrerin des Opels war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Wagen auf der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße unterwegs. Vermutlich verlor die Frau aus Unachtsamkeit die Kontrolle über ihren ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Hier prallte sie mit dem entgegenkommenden Skoda eines 53-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, an den Autos entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell