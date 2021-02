Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Achdorf

Schwarzwald-Baar-Kreis) Erste Motorradausfahrt endet mit Unfall (21.02.2021)

Blumberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Fahrer eines Kleinkraftrades am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 5742 zwischen Achdorf und Eschach. Ein 17-Jähriger fuhr mit einer Enduro in Richtung Eschach und stürzte in einer Linkskurve auf nasser Fahrbahn, wobei er sich leicht verletzte. Ein Rettungsdienst brachte den jungen Mann in eine Klinik. An seinem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell