Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz) Verkehrsunfallflucht nach Spiegelstreifer (27.11.2020)

Rielasingen-Worblingen, Landkreis KonstanzRielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz (ots)

Ein Streifunfall hat sich am Freitagmorgen, zwischen 09.15 Uhr und 11.00 Uhr, in Rielasingen ereignet. Ein unbekannter Fahrer streifte in der Werner-von-Siemens-Straße, vermutlich bei der Vorbeifahrt, den Seitenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Mitsubishis und fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich an den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kevin Hirling / Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell