Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Unfall unter Alkohol?

Am Mittwoch entdeckten Polizisten ein verunfalltes Auto bei Nattheim.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah den Mitsubishi an der Nattheimer Straße stehen. An einem Waldweg war das Auto abgestellt. Das Auto war nicht verschlossen und die Polizisten entdeckten zahlreiche leere Bierdosen im Innenraum. Der Mitsubishi hatte zahlreiche frische Unfallspuren und war nicht mehr fahrbereit. Auf der Straße entdeckten die Beamten weitere Spuren, die auf den Unfall hindeuteten. Eine Polizeistreife fuhr die Anschrift des Fahrzeughalters an. Dort trafen sie auch den vermeintlichen Fahrer, einen 26-Jährigen, an. Der soll den Unfall gegen 22.30 Uhr verursacht haben. Der Mann stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

