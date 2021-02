Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unachtsamkeit führt zu Unfall

Am Mittwoch überfuhr ein 25-Jähriger in Heidenheim eine Verkehrsinsel.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 18 Uhr in der Karlstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung Marienstraße fuhr er mit seinem Mazda über eine Insel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 3.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

