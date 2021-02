Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Kurz eingenickt

Ein Sekundenschlaf führte am Mittwochmorgen zu einem Unfall in Laichingen.

Ulm

Wie die Polizei berichtet, war gegen 8.30 Uhr eine Autofahrerin in der Dorfstraße in Suppingen unterwegs. Dort kam sie von der Straße ab und landete im Graben. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sei die Frau kurz eingeschlafen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 2.000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert von Fahrerinnen und Fahrern, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

