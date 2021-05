Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(war) Am Sonntag, den 23.05.2021, gegen 11:50 Uhr wird in der Bahnhofstraße in 31028 Gronau (Leine) ein Mercedes im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen der Kontrolle wird festgestellt, dass der vorgelegte Führerschein des 43-jährigen Fahrers gefälscht ist. Der gefälschte Führerschein des Hannoveraners wird sichergestellt. Gegen ihn werden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell