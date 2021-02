POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Großenlüder - Eine 15-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin aus Großenlüder wurde bei einem Unfall am Sonntag, (21.02.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 14.10 Uhr in Großenlüder den Lerchenweg in Fahrtrichtung Mühlenstraße. An der Kreuzung Mühlenstraße / Lerchenweg kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 20-jährigen VW-Fahrerin, welche aufgrund der Lichtverhältnisse die Kleinkraftradfahrerin übersah. Die 15-jährige stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem umgekippten Kleinkraftrad Betriebsstoffe ausliefen, mussten diese von der Feuerwehr abgebunden werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

