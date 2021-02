POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Schutzplanke auf einer Länge von 12 Metern beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Alsfeld - Am Dienstag (16.02.) wurde eine Schutzplanke auf einer Länge von 12 Metern beschädigt. Vermutlich befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die B 254 aus Richtung Lauterbach kommend in Richtung Alsfeld. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Anschließend entfernte sich der bisher unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug wurde beschädigt - Wer hat etwas beobachtet?

Romrod - Am Sonntag (21.02.), gegen 04:30 Uhr, wurde ein geparkter Opel Vivaro in der Straße "Krummacker" in Romrod beschädigt. Laut Angaben eines Zeugen fuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Schwalmtal rückwärts mit seinem VW Golf aus einer Kreuzung heraus und stieß dabei mit seinem Heck gegen das geparkte Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 4.500 Euro.

Wer den Unfall gesehen hat, oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

