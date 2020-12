Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201210.2 Süderau: Brand eines Schuppens

Am frühen Mittwochabend ist es zu einem Schuppenbrand in Süderau gekommen. Die Kripo Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 17.15 Uhr rückten Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren aus Süderau, Krempe und Elmshorn zu dem in Flammen stehenden Schuppen in der Straße Deicherde aus. Bei Eintreffen der Kräfte brannte der als Werkstatt genutzte Schuppen bereits in voller Ausdehnung. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen auf das unmittelbar daneben befindliche Reetdachhaus verhindern und löschten den Schuppen ab. Dieser ist weitgehend niedergebrannt.

Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Der genaue Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Kripo Itzehoe geht von einem technischen Defekt aus und beschlagnahmte die Brandstelle.

