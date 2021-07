Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Skulptur zerstört - Unfallflucht - Baum stürzt auf PKW - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Neresheim: Skulptur zerstört

Im Stadtgarten wurde zwischen Mittwochabend, 19:45 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, eine im Rahmen der Aktion Blühendes Neresheim ausgestellte Skulptur mit dem Namen "Bizarre Begegnungen" zerstört. Es wurden gewaltsam mehrere Teile abgeschlagen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 / 919001

Schwäbisch Gmünd: Geparkten PKW beschädigt und geflüchtet

Am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein VW, der auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Buchstraße abgestellt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Böbingen: Baum stürzt auf geparkten PKW

Am Freitagmorgen um kurz vor 7 Uhr stellte ein 63-jähriger Mann fest, dass in der Nacht aufgrund des Unwetters eine etwa 8 Meter große Tanne auf sein Fahrzeug, welches in der Scheuelbergstraße abgestellt war, gefallen ist. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien auf Spielplatz

Am Dienstag wurde festgestellt, dass auf dem Spielplatz in der Lachenäckerstraße ein Klettergerüst mit schwarzer Farbe bemalt wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell