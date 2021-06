Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Salatdiebstahl mit Folgen

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 14.06.2021, hat sich ein 32 Jahre alter Mann an einer Frischetheke eines Einkaufsmarktes in Lörrach mit Salat bedient, verspeist und nicht bezahlt. Während der verspeiste Salat nur von geringem Wert war, hatte sein Tun finanziell für den geschädigten Markt doch weitreichende Folgen. Da der mutmaßliche Dieb sich mit so dreckigen Händen bedient hatte, wurde vorsichtshalber der gesamte Salat von 53 kg vernichtet. Dieser hatte einen Wert von über 600 Euro.

