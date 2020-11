Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe nutzen kurze Augenblicke

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Jeweils kurze unbeobachteten Momente haben Taschendiebe am Donnerstag im Stadtgebiet ausgenutzt.

Einer 80-jährigen Frau stahlen Unbekannte während ihrer Shoppingtour den Geldbeutel. Sie hatte in mehreren Geschäften eingekauft. Danach zum Friseur gegangen. Als sie dann bei ihrem Friseur bezahlen wollte war der Geldbeutel weg und mit ihm Personalausweis, EC-Karte, circa 200 Euro.

Ein ähnliches Schicksal erlitt eine 46-jährige Frau am Donnerstagmittag in der Fackelstraße. Die 46-Jährige hielt sich gegen 12.40 Uhr in einem Modegeschäft auf. Beim Bezahlen bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche verschwunden war. Darin befanden sich Personalausweis, Führerschein, EC-Karte, Versichertenkarte sowie Bargeld.

Die Polizei empfiehlt: Taschen niemals unbeaufsichtigt zu lassen - auch nicht für einen kurzen Moment und auch nicht, wenn man sich in der Nähe aufhält! Taschendiebe sind meist so geschickt, dass ihnen wenige Sekunden genügen, um in eine Tasche zu greifen und einen Geldbeutel zielsicher herauszuziehen. |elz

