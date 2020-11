Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teure Kleidung entwendet

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Zwei 16-Jährigen wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt auf Diebstour gewesen zu sein. Die Jugendlichen wurden von Zeugen dabei beobachtet, wie sie in einem Modegeschäft teure Kleidungstücke einsteckten. Die Ware packten die jungen Frauen in ihren Handtaschen. Bedienstete sprachen die 16-Jährigen an und verständigten die Polizei. Wie sich herausstellte, hatten sie noch andere Kleidung in ihren Taschen verstaut. Dabei handelt es sich mutmaßlich um Diebesgut aus weiteren Geschäften. Der Wert der Kleidung wird auf mindestens 270 Euro geschätzt. Die Ware wurde sichergestellt. Die Jugendlichen erwartet ein Strafverfahren. Die Polizei informierte die Sorgeberechtigten über den Vorfall. |erf

