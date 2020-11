Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Waschmaschine ergaunert

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein 47-Jähriger ist Opfer eines mutmaßlichen Betrügers geworden. Der 47-Jährige bot über eine Verkaufsplattform im Internet eine Waschmaschine für 80 Euro an. Ein Interessent meldete sich. Am Wochenende holte der Käufer die Waschmaschine ab und zahlte 10 Euro an. Den Rest wollte der Käufer überweisen. Der 47-Jährige wartete allerdings vergebens auf sein Geld. Er erstatte schließlich eine Strafanzeige. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell