Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrräder aus Kellerraum gestohlen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen aus einem Keller in der Fruchthallstraße zwei Fahrräder gestohlen. Die Diebe gelangten offensichtlich unbemerkt in den Keller des Mehrfamilienhauses. Dort brachen sie einen Verschlag auf, in dem die Räder standen. Sie knackten die Fahrradschlösser und entwendeten die Drahtesel. Bei einem der Fahrräder handelt es sich um ein weißes Mountainbike der Marke "Bulls". Der gesamte Schaden wird auf mindestens 900 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

