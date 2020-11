Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Abwesenheit für Einbruch genutzt

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Diebe sind im Stadtgebiet in die Wohnung eines 31-Jährigen eingebrochen. Der Mann hatte sich über mehrere Monate nicht zu Hause aufgehalten. Als er am Mittwoch heimkam, stellte er den Einbruch fest. Unbekannte hatten die Tür aufgebrochen und in der Zeit seiner Abwesenheit die Wohnung verwüstet, seinen Fernseher, andere Elektrogeräte und Schuhe gestohlen. Der Tatzeitraum lässt sich von Mitte Juni bis 18. November eingrenzen. Die Polizei sicherte Spuren und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

