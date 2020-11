Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Elfjährige angefahren - Polizei sucht Autofahrerin

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine Elfjährige ist am Mittwochmorgen an der Einmündung Bremerstraße / Zum Betzenberg von einem Pkw angefahren worden. Die Polizei sucht die verantwortliche Autofahrerin und bittet um Zeugenhinweise.

Das Kind war kurz nach 7.30 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs. Die Schülerin fuhr auf dem Gehweg und wollte an der Einmündung die Straßenseite wechseln. Als die Elfjährige vor einem haltenden Auto die Straße überquerte, fuhr die Fahrerin des Wagens an. Ihr Fahrzeug kollidierte mit dem Kind. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrrad wurde beschädigt. Die Autofahrerin sei zwar noch ausgestiegen und habe sich nach dem Wohlbefinden der Elfjährigen erkundigt, dann fuhr die Frau allerdings weg. Das Mädchen wurde später im Krankenhaus medizinisch versorgt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Die Beamten bitten um Hinweise. Wer hat am Dienstagmorgen den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Autofahrerin machen? Die etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau könnte blonde, schulterlange Haare haben. Sie fuhr vermutlich einen grauen Pkw, der etwa so groß wie ein VW Touran sei. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

